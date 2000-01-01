09.02 11:33 MIGnews.com

В Израиле расширили рамки карантина из-за коронавируса

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Министерство здравоохранения ужесточило инструкции по карантину для лиц, вернувшихся из стран Дальнего Востока. Карантин вводится для заболевших и рискующих оказаться зараженными коронавирусом.Согласно инструкциям, лица вернувшиеся из Китая, Гонконга, Таиланда, Японии, Сингапура и Макао, в случае, если заболели, должны уклоняться от контактов с другими людьми на протяжении 14 дней.Ранее МИД Израиля опроверг информацию о том, что издал распоряжение, предупреждающее об опасности поездок в Таиланд из-за коронавируса. В заявлении говорится: Ни одна страна в мире не издавал подобных распоряжений”.