В Израиле расширили рамки карантина из-за коронавируса
Министерство здравоохранения ужесточило инструкции по карантину для лиц, вернувшихся из стран Дальнего Востока. Карантин вводится для заболевших и рискующих оказаться зараженными коронавирусом.
Согласно инструкциям, лица вернувшиеся из Китая, Гонконга, Таиланда, Японии, Сингапура и Макао, в случае, если заболели, должны уклоняться от контактов с другими людьми на протяжении 14 дней.
Ранее МИД Израиля опроверг информацию о том, что издал распоряжение, предупреждающее об опасности поездок в Таиланд из-за коронавируса. В заявлении говорится: Ни одна страна в мире не издавал подобных распоряжений”.