Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Власти КНР выделил свыше $10 млрд на борьбу с коронавирусом 10.02 10:33   MIGnews.com

Власти КНР выделил свыше $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Власти Китая выделили 71,8 млрд юаней (10,3 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом, заявило министерство финансов КНР.

В сообщении говорится, что Пекин хочет получить средства для борьбы с распространением инфекции. С самого начала появления коронавируса выделяемые на профилактику и выявление болезни средства увеличивались. Из указанных средств четверть - 2,5 млрд, были выделены центральным правительством, пишет CNBC.

Указанное финансирование должно обеспечить прогресс, чтобы люди не боялись идти к врачам из-за стоимости услуг, отмечается в заявлении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:11
Судан: нормализация возможна при одном условии
10:54
Брэд Питт при вручении Оскара заговорил об импичменте
10:23
Украина против разведения сил по всей линии соприкосновения
10:13
БАГАЦ открыл ворота миллионам мусульманских беженцев
10:09
Арабский телеведущий: сионизм – успешнейший проект 20 века
09:50
Коронавирус: подтверждена информация о заболевшем украинце
09:26
Ганц потребовал от Нетаниягу разобраться с Газой
09:00
Экс-глава КСИР: мы бы сравняли Тель-Авив с землей из-за США
08:46
Помпео предупредил губернаторов штатов о китайской угрозе
08:29
Иранцы въехали в Эквадор по фальшивым израильским паспортам
08:12
США организуют встречу Нетаниягу с наследным принцем Саудии
07:51
"С сегодняшнего дня Бени Ганц зависит от Хибы Язбек"
07:31
Ученые поймали таинственный радиосигнал из Космоса
07:27
Минус девять - на горе Хермон, ноль - в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus