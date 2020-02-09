Власти КНР выделил свыше $10 млрд на борьбу с коронавирусом
Власти Китая выделили 71,8 млрд юаней (10,3 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом, заявило министерство финансов КНР.
В сообщении говорится, что Пекин хочет получить средства для борьбы с распространением инфекции. С самого начала появления коронавируса выделяемые на профилактику и выявление болезни средства увеличивались. Из указанных средств четверть - 2,5 млрд, были выделены центральным правительством, пишет CNBC.
Указанное финансирование должно обеспечить прогресс, чтобы люди не боялись идти к врачам из-за стоимости услуг, отмечается в заявлении.