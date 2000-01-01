10.02 00:37 MIGnews.com

Джеки Чан назначил награду за вакцину против коронавируса

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Легендарный китайский актер Джеки Чан предложил вознаграждение в размере 1 млн юаней ($197 тысяч) тому, кто изобретет вакцину против коронавируса.Об этом сообщает газета The Straits Times.По словам актера, наука и технологии играют ключевую роль в борьбе против вируса, потому он верит, что остальные люди также разделяют надежду на то, что антидот вскоре будет найден."Кто бы ни изобрел вакцину – будь то человек или организация, я хочу в качестве благодарности передать ему 1 млн юаней", – отметил Чан.