09.02 22:15 MIGnews.com

Коронавирус: стало известно, когда будет пик распространения

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Экспертам удалось спрогнозировать пик распространения смертельного китайского коронавируса 2019-ncov.Соответствующие данные привели ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, передает Bloomberg.Так, по их мнению, пик распространения вируса может наступить во второй половине февраля."Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей города, то есть примерно 500 тысяч человек", – пояснил один из экспертов Адам Кухарский.Он не уточнил, какого числа ожидать этого явления, подчеркнув, что назвать конкретную дату в данной ситуации крайне сложно.