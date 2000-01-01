Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: стало известно, когда ждать пик распространения | Фото:09.02 22:15   MIGnews.com

Коронавирус: стало известно, когда будет пик распространения

Экспертам удалось спрогнозировать пик распространения смертельного китайского коронавируса 2019-ncov.

Соответствующие данные привели ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, передает Bloomberg.

Так, по их мнению, пик распространения вируса может наступить во второй половине февраля.

"Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей города, то есть примерно 500 тысяч человек", – пояснил один из экспертов Адам Кухарский.

Он не уточнил, какого числа ожидать этого явления, подчеркнув, что назвать конкретную дату в данной ситуации крайне сложно.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:03
Хаба Язбак сможет баллотироваться в Кнессет
20:47
Сирены противоракетной тревоги в Сдероте
20:12
В Китае исчез журналист, который писал про коронавирус
19:21
На безопасность и оборону Ашкелона выделят 35 млн шекелей
19:17
Из заявления премьер-министра на заседании правительства
19:14
Попытка Ирана запустить спутник на орбиту провалилась
18:34
Мандельблит не смог повлиять на решение кабинета министров
18:12
Израильский запрет на экспорт из ПА вступил в силу
17:07
ХАМАС ответил Нетаниягу и Беннетту
16:48
Лидеры Израиля и Саудовской Аравии встретятся в Каире
16:24
Представители Израиля и ОАЭ тайно встретились в Белом доме
15:53
Минздрав выпустил новые рекомендации для израильтян
15:34
"Поведение ХАМАСа приближает нас к смертоносным действиям"
15:29
Иран ищет уран
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus