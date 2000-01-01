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Джастин Бибер подтвердил, что у него болезнь Лайма | Фото:10.01 06:40   MIGnews.com

Джастин Бибер подтвердил, что у него болезнь Лайма

Канадский певец Джастин Бибер подтвердил СМИ, что у него болезнь Лайма, сообщила Vanity Fair в среду, 8 января.

Болезнь Лайма — самая распространённая болезнь, передаваемая клещами и кровососками в Северном полушарии. Ранние проявления болезни могут включать в себя: жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, называемую мигрирующая эритема.

В некоторых случаях, вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев излечивается с помощью антибиотиков. Однако при позднем лечении может быть чревата инвалидностью или смертью.

Певец ответил на заявление издания TMZ, утверждая, что он болен, и сказал, что он собирает серию видео, которые объяснят, как болезнь изменила его здоровье и уровень энергии.

Бибер выпустил новый сингл "Yummy" в начале января.


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