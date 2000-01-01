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Офисным работникам подсказали как побороть стресс | Фото:10.01 02:17   MIGnews.com

Офисным работникам подсказали как побороть стресс

Офисная работа связана со многими стрессовыми факторами: поджимающие дедлайны, проблемные заказчики и требовательные руководители.

Японские ученые из Университета Хиого посвятили свой новый эксперимент как проблеме борьбы офисных работников со стрессовыми ситуациями.

Ученые изучали влияние комнатных растений на самочувствие "белых воротничков". В исследовании задействовали 63 японца, их разделили на две группы. В первой группе на рабочем столе присутствовали растения, а у второй – их не было.

Во время особенно сильной усталости участников просили сделать трехминутный перерыв. Оказалось, что те сотрудники, которые во время отдыха взаимодействовали с цветком, становились более расслабленными – у них снижалась частота пульса.

Исследователи пришли к выводу, что для расслабления достаточно видеть растение перед собой. Вид комнатного цветка не влияет на качество релаксации, подходит любой, уверены экспериментаторы.


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