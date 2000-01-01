10.01 12:42 MIGnews.com

Больная система: Снова зима, снова нет места в больницах

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Зима, дожди, холод, система здравоохранения снова не справляется. Как и каждую зиму, заголовки снова кричат о нехватке коек в больницах и об огромных очередях в приемный покой. Из года в год ситуация только ухудшается, и уже никого не удивляет, когда в некоторых больницах просят обращаться к ним только в чрезвычайных ситуациях. Вот и на этой неделе, холодной и дождливой, резко увеличилась загруженность израильских больниц. В Иерусалиме в больнице «Адаса Эйн-Керем» приемный покой загружен на 180%, а в «Адасе Ар а-Цофим» —на 120%. В Хайфе в «Рамбам» заняты все койки как в отделениях терапии, так и в приемном покое. В приемном покое больнице «Кармель» 100% загруженность.В Тель-Авиве в медицинском центре «Ихилов» приемный покой занят на 80%, а в отделениях терапии часть пациентов лежат в коридорах. В «Барзилай» в Ашкелоне приемный покой загружен на 94%, а отделения — на 110%. В Хадере терапевтические отделения больницы «Гиллель Яфе» загружены на 110%.Самым печальным является то, что ситуация будет только ухудшаться из года в год ввиду того, что Израиль выделяет на здравоохранение всего 7,6% от ВВП, что катастрофически не соответствует темпам роста и старения населения. В последнее десятилетие в мире наблюдается наиболее быстрый, начиная с 60-х годов прошлого века, рост продолжительности жизни, который, вместе со стремительно растущим процентом пожилых людей в Израиле, ложится тяжелым бременем на систему здравоохранения. Уже сегодня в больницах не хватает коек, ощущается скученность в отделениях интенсивной терапии и острый дефицит врачей. Если в 2003 году в Израиле было 3,36 врачей на тысячу человек, то в 2012 году это число уменьшилось до 3,25, а в 2013 - до 3,1.По заявлениям специалистов, если не принять срочные меры, то уже совсем скоро израильская система здравоохранения, известная своим высоким качеством, будет не в состоянии обслуживать население.