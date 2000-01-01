09.12 06:02 MIGnews.com

Названы самые опасные для здоровья продукты

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Сладкая газированная вода и майонез являются самыми небезопасными для здоровья продуктами.Полностью от них отказаться посоветовала диетолог Светлана Титова, передает МедикФорум."Газировка – это набор огромного количества сахара, ароматизаторов, красителей, консервантов и так далее. Если пить ее постоянно, то можно "допиться" до ожирения, диабета, гипертонии. Поверхностный гастрит тоже легко "заработать", если пить на голодный желудок. Кроме того, когда мы пьем ежедневно такой синтетический продукт, у нас забиваются вкусовые рецепторы, вкус нормальной еды больше не ощущается", – отметила она.По словам диетолога, котлеты из гамбургера с огромным количеством приправ и усилителей, кажутся более вкусными, чем просто хороший кусок мяса, приготовленный дома."Так постепенно меняется питание, в рационе становится больше фастфуда. А это влечет за собой массу проблем со здоровьем", – добавила она.Ранее два самых крупных производителя газированных напитков, PepsiCo и Coca-Cola, пообещали сократить количество сахара в напитках. Якобы это позволит сделать газировку более здоровой. Однако диетологи в корне не согласны, и называют это очередным маркетинговым ходом компаний, а газировку вредной в любом случае."Согласно Кодексу добровольных обязательств, производители должны снизить содержание сахара в напитках на 10%, ввести в ассортимент напитки в упаковках менее 500 мл, а также размещать информацию о составе в простой и понятной для покупателя форме. Кроме того, газированные напитки будут меньше рекламировать и не раздавать бесплатные напитки возле школ и детсадов", - пишет издание "Доктор Питер".