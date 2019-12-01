Как предотвратить рак: назван способ

Регулярные физические упражнения являются надежным способом предотвратить преждевременную смерть от рака, болезней сердца и других причин.
К такому выводу пришли ученые университета А-Корунья в Испании, передает EurekAlert!
В исследовании участвовали 4714 женщин, которым делали эхокардиографию во время занятий на беговой дорожке из-за диагностированных болезней коронарной артерии или подозрений на них.
Испытуемые увеличивали интенсивность бега до усталости. Женщины, которые достигли показателя выносливости, равного или более 10 метаболических эквивалентов (около 20 пролетов на лестнице без остановки, - ред.), сравнивались с теми, кто не достиг этого значения.
В течение более четырех лет было зарегистрировано 345 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 164 случаев смерти от рака и 203 смерти от других причин. При этом у женщин с плохим уровнем физической подготовки годовой уровень смертности был в четыре раза выше, чем у остальных (2,2% против 0,6%), а годовой уровень смертности от рака — в два раза выше (0,9% и 0,4%).