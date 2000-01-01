08.12 23:51 MIGnews.com

Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник

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Немецкий профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios Томас Фрилинг сообщил о ряде продуктов, которые наносят ущерб слизистой оболочке кишечника. Об этом пишет Focus.de.Ученый пишет, что из-за неправильного питания на протяжении длительного времени кишечник подвергается хроническим заболеваниям, таким как рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени. Фрилинг посоветовал избегать простых и рафинированных сахаров, и сократить в рационе выпечку, шоколад и мармелад.Помимо этого, гастроэнтеролог рекомендовал ограничить опотребление солонины, копчения, и колбасных изделий, так как они являются канцерогенными. Для кишечника также считаются вредными "плохие" жиры в большом количестве в маргарине и майонезе.Однако продукты по типу бананов, рыбы, фруктового пюре, вареного картофеля и квашеной капусты наоборот укрепляют слизистую кишечника.