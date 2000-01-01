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Раскрыт виновный в заболеваниях вейперов компонент | Фото:09.11 07:05   MIGnews.com

Раскрыт виновный в заболеваниях вейперов компонент

Ацетат витамина Е является одним из тех опасных компонентов, виновных за эпидемию среди курильщиков электронных сигарет.

К такому выводу после исследований пришли в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, говорится на сайте организации.

Ученые собрали образцы жидкости из легких у 29 больных пациентов и во всех из них был найден ацетат витамина Е.

"Это первый случай, когда мы обнаружили потенциальное химическое вещество в биологических образцах пациентов с такими повреждениями легких", — сказано в сообщении.

Уточняется, что ацетат используется в качестве добавки при производстве продукции для вейпов и электронных сигарет. Более того, в 82% образцов нашли тетрагидроканнабинол — вещество, содержащееся в конопле. В 62% случаев также нашли никотин.


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