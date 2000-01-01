08.11 20:00 MIGnews.com

Названа польза грибов для здоровья

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Не только цитрусовые, но и грибы способны укрепить иммунную систему, что может оказаться полезным во время эпидемии гриппа.Исследователи выяснили, что экстракт рейши, шиитаке и мейтаке повышает реакцию белых кровяных клеток, передает Медикфорум.В частности, эти разновидности грибов имеют самый высокий уровень бета-глюканов (углеводы, которые обнаруживаются в стенках клеток грибков). Их можно найти и в других продуктах питания, например, в овсе. А сам человеческий организм не способен производить бета-глюканы.После переваривания иммунная система воспринимает бета-глюканы в качестве инородной субстанции, что укрепляет ее в борьбе с другими патогенами. Согласно результатам исследований, эти углеводы могут снижать уровень холестерина в крови, сокращая риск сердечно-сосудистых болезней.Более того, они регулируют уровень сахара в крови и стимулируют иммунную систему. В ходе нынешнего исследования экстракт из трех грибов был проверен на белых клетках человека в лаборатории. Уточняется, что данное сочетание стимулирует макрофаги – разновидность белых кровяных клеток, которые определяют и уничтожают бактерии и другие вредные организмы.