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Миллениалам прогнозируют раннюю смерть | Фото:09.11 02:20   MIGnews.com

Миллениалам прогнозируют раннюю смерть

Ученые выяснили, что поколение миллениалов - людей, родившихся в период с 1981-1996 годах - теряет здоровье быстрее и имеет меньшую продолжительность жизни, чем предыдущее поколение. Об этом сообщила ассоциация медицинских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association в США.

Исходя из доклада, опубликованного на сайте организации, миллениалы раньше начинают страдать от гипертонии, высокого уровня холестерина, депрессии, гиперактивности и последствий табакокурения. Уровень смертности вырос на 40 процентов по сравнению с поколением Х, те кто родился с 1965 по 1979 годы. В связи с этим, в скором будущем на 33% вырастут расходы на здравоохранение и будет стоить около 4500 долларов в год на душу населения.

Среди прочих последствий: рост безработицы, спад в экономическом росте.

Ранее, ученые Университета Дьюка выяснили, что среди представителей поколения Х и миллениалов ожидается снижение продолжительности жизни и увеличения риска преждевременной смерти.


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