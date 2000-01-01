08.08 15:06 MIGnews.com

Долгожданная реформа: Стоматология для пожилых израильтян

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2019 год станет годом революции в стоматологической помощи пожилым людям в возрасте 75 лет и старше. Почти 428 тысяч человек начнут получать стоматологическую помощь в рамках «корзины услуг» больничных касс с личным участием всего в 30 шекелей. С середины 2019 года к профилактическому лечению (пломбы, лечение каналов и тому подобное) добавится реконструктивная стоматология (коронки, мосты и прочее) для тех, кому исполнилось 80 лет. Сумма личного участия этого вида услуг, стоимость которых у частного стоматолога достигает многих тысяч шекелей, еще не установлена, но очевидно, что она будет выше 30 шекелей. В дальнейшей субсидированная реконструктивная стоматология станет доступна и тем, кому исполнилось 75 лет.С 2010 года в Израиле существует программа субсидирования стоматологической помощи детям: на первом этапе субсидировалась только помощь детям до 6 лет, со временем в программу включались дополнительные возрастные группы и к 2020 году бесплатную помощь будут получать все дети в возрасте до 18 лет. Еще в 2015 году замминистра здравоохранения Лицман пообещал добиться субсидированной стоматологической помощи и для пожилых людей, но реализовать свое обещание ему удалось только в конце 2017 года в рамках «национальной» реформы по санитарному уходу. В министерстве здравоохранения полагают, что в первые годы после начала реализации программа будет пользоваться огромным спросом, так как сотни тысяч пожилых людей не могут позволить себе сегодня помощь стоматолога.Высокая стоимость услуг является причиной того, что — по данным министерства здравоохранения — не менее чем у 52% пожилых людей не хватает зубов. Согласно данным, представленным министерством здравоохранения, 54% пожилых людей в возрасте 65 и старше, не находящиеся в домах престарелых, полностью потеряли зубы. В этом возрасте пожилой человек имеет в среднем 4,1 зуба (из 32).«Фонд дружбы» ("Керен ле-ядидут") получает огромное количество просьб от людей, которые не в состоянии оплатить услуги стоматолога. С 2013 года Фонд выделил на финансирование стоматологической помощи почти 19,5 миллионов шекелей, при этом количество просьб растет из года в год. В 2016 году поступило 1.138 просьб, в 2017 — 1.628, в 2018 году только за первые 6 месяцев поступило 943 просьбы. 45% обращений поступают от пожилых людей в возрасте 65 и старше.