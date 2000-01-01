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Альянс готовится ко второй волне COVID-19 08.06 17:16   MIGnews.com

НАТО готовится ко второй волне COVID-19

НАТО начал разрабатывать план оказания помощи членам североатлантического альянса и его партнерам на случай возникновения второй волны коронавируса.

Как заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг, страны-участники должны согласовать планы и действия по борьбе с пандемией, чтобы можно было быстрее и эффективнее оказать помощь партнерам, пишет Journalist.

Генсек НАТО сообщил, что планы будут представлены главам Минобороны членов альянса в середине июня на видеоконференции. Речь пойдет о транспорте для перевозки медикаментов, а также создания складов для хранения медицинской продукции и защитной одежды.


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