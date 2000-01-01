08.06 10:20 MIGnews.com
Нужно создать аналог НАТО по здравоохранению, - министр ФРГ
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал европейских коллег задуматься над созданием аналога НАТО в области здравоохранения.
Шпан отметил, что для своевременного и эффективного реагирования на непредвиденные ситуации необходимо наличие единой структуры, способной мобилизовать значительные ресурсы, пишет Report
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Также Шпан отметил, что нужно расширить сферу деятельности Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, превратив его в общеевропейский центр вирусологии.
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