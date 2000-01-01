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Нужно создать аналог НАТО по здравоохранению, - министр ФРГ 08.06 10:20   MIGnews.com

Нужно создать аналог НАТО по здравоохранению, - министр ФРГ

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал европейских коллег задуматься над созданием аналога НАТО в области здравоохранения.

Шпан отметил, что для своевременного и эффективного реагирования на непредвиденные ситуации необходимо наличие единой структуры, способной мобилизовать значительные ресурсы, пишет Report.

Также Шпан отметил, что нужно расширить сферу деятельности Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, превратив его в общеевропейский центр вирусологии.


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