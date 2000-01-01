08.06 09:39 MIGnews.com

Потеря запаха и вкуса при COVID-19 может остаться навсегда

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У многих пациентов с коронавирусом наблюдается потеря обоняния и вкуса в качестве симптомов, которые могут больше никогда не вернуться.Доктор Николас Роуэн, доцент кафедры отоларингологии и хирургии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, представил исследование пациентов с COVID-19 на "дисфункцию запаха".По его словам, у 98% пациентов наблюдалась потеря обоняния, которую врачи называют аносмией. Она же, в свою очередь, может снизить восприятие человеком вкуса."К сожалению у некоторых пациентов остаётся постоянная обонятельная дисфункция", - добавил доктор. Тем не менее, у большинства людей восприятие вкуса и запаха возвращается.Эти симптомы могут быть первым сигналом заражения, или даже единственным симптомом. Почти у 40% опрошенных в исследовании была потеря обоняния или вкуса в качестве первого или единственного симптома COVID-19.