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Потеря запаха и вкуса при COVID-19 может остаться навсегда | Фото:08.06 09:39   MIGnews.com

Потеря запаха и вкуса при COVID-19 может остаться навсегда

У многих пациентов с коронавирусом наблюдается потеря обоняния и вкуса в качестве симптомов, которые могут больше никогда не вернуться.

Доктор Николас Роуэн, доцент кафедры отоларингологии и хирургии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, представил исследование пациентов с COVID-19 на "дисфункцию запаха".

По его словам, у 98% пациентов наблюдалась потеря обоняния, которую врачи называют аносмией. Она же, в свою очередь, может снизить восприятие человеком вкуса.

"К сожалению у некоторых пациентов остаётся постоянная обонятельная дисфункция", - добавил доктор. Тем не менее, у большинства людей восприятие вкуса и запаха возвращается.

Эти симптомы могут быть первым сигналом заражения, или даже единственным симптомом. Почти у 40% опрошенных в исследовании была потеря обоняния или вкуса в качестве первого или единственного симптома COVID-19.


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