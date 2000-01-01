Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Тель-Авиве - больше новых зараженных, чем в Иерусалиме 08.06 07:35   MIGnews.com

В Тель-Авиве - больше новых зараженных, чем в Иерусалиме

По данным министерства здравоохранения Израиля, Тель-Авив превращается в новый очаг коронавируса в стране. За три дня в Тель-Авиве выявлено 46 новых зараженных, в Иерусалиме - 37 ив Нетании -19.

Возникшая в конце мая иллюзия того, что коронавирус удалось победить развеяна. С 26 мая в Израиле зарегистрировано 1153 новых носителя вируса. На настоящий момент в Израиле  2474 больных коронавирусом - на 283 больше, чем 4 июня.

Кроме упомянутых выше лидеров по числу зараженных, статистика коронавируса распределяется по городам Израиля следующим образом: в Бней -Браке выявлено 17 новых случаев заражения, в Аарар и Негеве - 15, в Хура - 10, Рахате -10, Петах-Тикве - 8, Ришоне-Ле Ционе - 8, Бат-Яме - 8, Беэр-Шеве, Ашкелоне и Ашдоде - по 6, в Бейт-Шемеш и Холоне - по 5, в Сдероте, Цфате  и Тверии -  по 4, в Ор-Йехуда, Лоде, Хадере, Герцлии, Явне - по 3, в Джат, Рамле, Модиине, Рамат-Гане, Реховоте и Биньямина - по 2, в Модиин-Илит, Элад, Ганей-Тиква, Офаким, Гиват Шмуэль, Ход Ха Шарон, рамат Ха  Ша Шарон, Гиваат Бреннер - по 1.

В последние три дня в Тель-Авиве провели около 3600 тестов на коронавирус, в Иерусалиме - около 13 тысяч.

Больничные кассы обеспокоены вспышкой коронавируса в Яффо, где за последние дни выявлены десятки новых случаев.

на настоящий момент  17605 школьников и учителей, из которых 15498 - школьники находятся на карантине из-за выявленных в их школах случаев коронавируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:16
Главный раввин России заражен коронавирусом
07:06
Протесты против расизма в Берлине: сотни задержанных
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:20
Франция: штраф до 750 евро за выброшенный окурок
04:45
Алексея Панина попросили уйти с похорон Михаила Кокшенова
03:17
Рим: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
02:05
Ученые: пандемия COVID-19 – не последняя
22:10
Китай пообещал поделиться вакциной
21:36
Число смертельных случаев от коронавируса достигло 298
21:09
Покойного лидера "Исламского джихада" похоронили в Дамаске
20:36
Число зараженных в Саудовской Аравии превысило 100 000
19:42
"ПА рухнет, если Израиль аннексирует хотя бы один метр"
19:28
В Армении – критическая ситуация с COVID-19
19:17
Шакед: даже Рабин не признал палестинское государство
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  