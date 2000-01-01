08.06 07:35 MIGnews.com

В Тель-Авиве - больше новых зараженных, чем в Иерусалиме

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По данным министерства здравоохранения Израиля, Тель-Авив превращается в новый очаг коронавируса в стране. За три дня в Тель-Авиве выявлено 46 новых зараженных, в Иерусалиме - 37 ив Нетании -19.Возникшая в конце мая иллюзия того, что коронавирус удалось победить развеяна. С 26 мая в Израиле зарегистрировано 1153 новых носителя вируса. На настоящий момент в Израиле 2474 больных коронавирусом - на 283 больше, чем 4 июня.Кроме упомянутых выше лидеров по числу зараженных, статистика коронавируса распределяется по городам Израиля следующим образом: в Бней -Браке выявлено 17 новых случаев заражения, в Аарар и Негеве - 15, в Хура - 10, Рахате -10, Петах-Тикве - 8, Ришоне-Ле Ционе - 8, Бат-Яме - 8, Беэр-Шеве, Ашкелоне и Ашдоде - по 6, в Бейт-Шемеш и Холоне - по 5, в Сдероте, Цфате и Тверии - по 4, в Ор-Йехуда, Лоде, Хадере, Герцлии, Явне - по 3, в Джат, Рамле, Модиине, Рамат-Гане, Реховоте и Биньямина - по 2, в Модиин-Илит, Элад, Ганей-Тиква, Офаким, Гиват Шмуэль, Ход Ха Шарон, рамат Ха Ша Шарон, Гиваат Бреннер - по 1.В последние три дня в Тель-Авиве провели около 3600 тестов на коронавирус, в Иерусалиме - около 13 тысяч.Больничные кассы обеспокоены вспышкой коронавируса в Яффо, где за последние дни выявлены десятки новых случаев.на настоящий момент 17605 школьников и учителей, из которых 15498 - школьники находятся на карантине из-за выявленных в их школах случаев коронавируса.