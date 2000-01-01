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ВОЗ: ситуация с COVID-19 ухудшается | Фото:09.06 07:25   MIGnews.com

ВОЗ: ситуация с COVID-19 ухудшается

Пандемия смертоносного китайского коронавируса COVID-19 в Европе идет на спад, хотя в глобальном масштабе ситуация по всему миру ухудшается.

Соответствующее заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", – пояснил Гебрейесус в понедельник.

Речь шла о показателях за 7 июня, когда число новых случаев заражения превысило 136 тысяч за один день.

В связи с глобальным ухудшением ситуации в сфере здравоохранения Гебрейесус призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с коронавирусом.


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