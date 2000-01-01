09.06 07:25 MIGnews.com
ВОЗ: ситуация с COVID-19 ухудшается
Пандемия смертоносного китайского коронавируса COVID-19 в Европе идет на спад, хотя в глобальном масштабе ситуация по всему миру ухудшается.
Соответствующее заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters
.
"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", – пояснил Гебрейесус в понедельник.
Речь шла о показателях за 7 июня, когда число новых случаев заражения превысило 136 тысяч за один день.
В связи с глобальным ухудшением ситуации в сфере здравоохранения Гебрейесус призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с коронавирусом.
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