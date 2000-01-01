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Ученые из Гонконга назвали главных разносчиков COVID-19 09.06 09:31   MIGnews.com

Ученые из Гонконга назвали главных разносчиков COVID-19

Ученые из Гонконга ввели новый термин - суперраспространители коронавируса. Болезнь передают не все зараженные, а только 20%. Около 80% случаев заражения происходит по их вине, тогда как 70% инфицированных вообще не передают заболевание окружающим.

"Суперраспространители появляются чаще, чем мы ожидали и теперь это нельзя считать случайностью",- заявил соавтор исследования Бен Коулинг. "Если мы сможем остановить суперраспространение, это пойдет на пользу всем людям", - отметил он.

Медики не могут разгадать еще одну загадку коронавиурса - причину возникновения тромбов. Причем, сгустки не имеют какой-то одной локализации, например, только в руках или только в ногах. Тромбы могут перемещаться в легкие, сердце или мозг, пишет Dailymail.

Льюис Каплан, врач из Университета Пенсильвании и глава Общества неотложной медицинской помощи, заявил газете "Вашингтон пост", что такого не видели раньше при других инфекционных заболеваниях: "Мы понимаем, что есть сгусток, но не понимаем, почему он есть. Мы не знаем. И поэтому мы напуганы".


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