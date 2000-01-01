Исследование: чтобы жить - нужно ходить

Американские ученые выяснили, сколько шагов в день необходимо совершать, чтобы чувствовать себя лучше. Результатом проведенных тестов стали примерно 4,5 тысяч шагов.
Для недельного эксперимента были взяты 16741 женщина в возрасте около 72 лет. Каждая участника исследования получила специальный прибор для фиксирования количества пройденных шагов.
Женщины, которые проходили ежедневно 4,4 тысячи шагов чувствовали себя намного лучше и имели более низкие показатели смертности. У них улучшалось здоровье, а также уменьшалась вероятность появления различных болезней. Эти результаты улучшались пропорционально увеличению проходимых шагов.
Положительная динамика наблюдалась и у тех дам, чей ритм жизни был интенсивнее. Однако после показателя в 7,5 тысяч шагов прогресс прекращался. Таким образом, ученые пришли к выводу, что дополнительная активность уже не влияла на продолжительность жизни, пишет Journal of the American Medical Association.