08.06 22:11 MIGnews.com

Проблемы с деснами угрожают раком молочной железы

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Женщины, у которых существует проблемы с деснами, склонны к развитию рака молочной железы.Новое исследование, проведенное учеными Каролинского института в Швеции, показало, что женщины, у которых есть проблемы с деснами, в 11 раз чаще склонны заболеть раком молочной железы. Исследования проводились с участием 3000 человек.Бактерии зубного налета обычно вызывают воспаление десен. В случае ухудшения состояния десен, зубы начинают расшатываться. Если вовремя не применить необходимое лечение, это может привести к выпадению зубов. Стоматологи утверждают, что зубы выпадают гораздо чаще в результате пародонтоза, чем в результате кариеса.Ранее ученые доказали, что инфекции в полости рта могут вызвать другие проблемы со здоровьем. Бактерии из полости рта могут попадать в кровь и, таким образом, негативно влиять на сердце, вызывая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с болезнями десен чаще подвержены риску инсульта, бронхита, а беременные женщины в 7 раз чаще рожают недоношенных детей с низкой массой тела.Заболевания десен развивается безболезненно. Будь внимательна к таким симптомам как воспаление и покраснение десен, которые опухают и легко кровоточат, неприятный привкус во рту и неприятного запаха изо рта. Врачи советуют приступать к немедленному лечению, если ты обнаружила наличие у себя хотя бы нескольких из вышеперечисленных признаков.Лучший способ профилактики и лечения заболеваний десен является тщательное удаление налета и чистки зубов не менее 2-х минут фторсодержащей зубной пастой. Также необходимо удалять налет между зубами межзубными щетками или зубной нитью, поскольку именно из этой области начинается воспаление. Регулярное посещение стоматолога может также помочь выявить ранние признаки заболевания десен.