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Холера в Йемене набирает обороты: более 100 000 заразившихся | Фото: Thinkstock08.06 14:55   MIGnews.com

Холера в Йемене набирает обороты: более 100 000 заразившихся

Число подозреваемых случаев холеры в Йемене возросло до 100 000 человек, как заявила Всемирная организация здравоохранения в четверг, 8 июня.

"На сегодняшний день в 19 провинциях зарегистрировано 101 820 подозреваемых случаев холеры и 789 смертей", - сказал представитель ВОЗ Тарик Джасаревич.

В предыдущем докладе ВОЗ сообщалось о том, что, число людей, умерших от эпидемии холеры в Йемене, выросло, по меньшей мере, до 471 человека.

Эпидемия началась в октябре и разразилась до декабря. Затем число смертей сократилось, но эпидемия никогда не была полностью подконтрольна, и в апреле начался новый всплеск.

Йемен сильно пострадал от гражданской войны, причем 19 миллионов из его 28 миллионов жителей нуждались в гуманитарной помощи, и многие из них находились на грани голода. Менее половины медицинских учреждений страны полностью функционируют.

Холера, вызванная попаданием бактерий из воды или пищи, зараженной фекалиями, обычно проявляется внезапной острой диареей и может убить в течение нескольких часов, хотя у трех четвертей инфицированных людей нет симптомов.

По словам ВОЗ, короткий период инкубации означает, что вспышки могут распространяться со скоростью, особенно в местах без безопасной воды и надлежащей санитарии.
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