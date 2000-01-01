Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









08.05 10:22   MIGnews.com

Израиль: Подозрение на заражение корью на рейсе Air France

Министерство здравоохранения Израиля сообщает о том, что существует подозрение на заражение корью пассажиров, следовавших рейсом 1320 компании Air France Париж-Тель-Авив.

Рейс вылетел из Парижа 4 мая 2018 в 23:15 и прибыл в Израиль 5 мая.

Один из пассажиров данного рейса заболел корью. Минздрав просит всех пассажиров рейса, у которых появился зуд или другие симптомы кори, беременных женщин, родителей малолетних детей и престарелых граждан немедленно связаться с представителями министерства по телефону 02-5314811 и пройти вакцинацию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:08
Израильский сериал завоевал престижную награду
10:01
Импортозамещение: Путин пересел с Мерседеса на "Кортеж"
09:27
Израиль облегчит палестинцам жизнь на время Рамадана
09:26
Генерального прокурора Нью-Йорка обвинили в избиении женщин
09:07
Эрдоган: мы будем воевать на стороне палестинцев до конца
08:36
Аббас: надеюсь, что другие не последуют примеру Парагвая
08:28
СМИ: Сирийские ополченцы подались на теневой рынок
08:07
Иран:Наши вооруженные силы готовы к действиям
08:06
Эльор Азария сегодня выйдет из тюрьмы
07:44
Член "Хизбаллы" заявил, что ждал приказа атаковать Израиль
06:48
Парагвай перенесет посольство в Иерусалим
05:17
День рождения, выход на пенсию и выигрыш $2 млн в лото
04:10
В Бостоне открылся полностью роботизированный ресторан
03:13
Немцев будут спасать от ожирения налогом на сахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus