08.05 10:22 MIGnews.com

Израиль: Подозрение на заражение корью на рейсе Air France

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Министерство здравоохранения Израиля сообщает о том, что существует подозрение на заражение корью пассажиров, следовавших рейсом 1320 компании Air France Париж-Тель-Авив.Рейс вылетел из Парижа 4 мая 2018 в 23:15 и прибыл в Израиль 5 мая.Один из пассажиров данного рейса заболел корью. Минздрав просит всех пассажиров рейса, у которых появился зуд или другие симптомы кори, беременных женщин, родителей малолетних детей и престарелых граждан немедленно связаться с представителями министерства по телефону 02-5314811 и пройти вакцинацию.