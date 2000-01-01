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Ученые узнали, как заставить печень регенерировать 09.04 02:41   MIGnews.com

Ученые узнали, как заставить печень регенерировать

Сотрудники Школы медицины Стэнфордского университета (США) предложили новый метод восстановления печени, который можно использовать для борьбы с циррозом, а также клеточным старением. Ученые считают, что регенерации печени поспособствуют меры, направленные на стимуляцию активности фермента теломеразы в клетках органа.

Теломераза представляет собой белковое соединение, влияющее на процесс в теломерах - концевых участках хромосом, выполняющих защитную для организма функцию. Длина теломер сокращается при каждом делении клетки, и такое укорачивание теломерных участков является одной из ведущих причин старения клеток, общего старения и угасания самой человеческой жизни.

Теломераза тормозит процесс сокращения длины теломер. Американские биологи обнаружили это опытным путем во время экспериментов на мышах. В частности, ученые выяснили, что небольшая часть (3-5%) клеток печени способна производить сразу большие объемы теломеразы. Эти клетки равномерно распределены по печени, и "включаются" при повреждении органа. В такие моменты они становятся сверхактивными, размножаются и формируют новую ткань.

Данный принцип, полагают исследователи, будет использован в разработке препаратов, предназначенных для пациентов с циррозом. Кроме того, открытый специалистами метод эффективен в борьбе со старением – знание того, как можно регенерировать печень поможет продлевать здоровые функции печени даже в глубокой старости, передает healthyliving.com.
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