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Назван фрукт, помогающий сохранить молодость09.04 01:25   MIGnews.com

Назван фрукт, помогающий сохранить молодость

Авокадо поможет в борьбе со старением и некоторыми заболеваниями. К такому выводу пришла команда ученых из Мексики.

Масло из плодов авокадо оказалось эффективным в борьбе со свободными радикалами – молекулами, которые, по мнению ученых, играют ключевую роль в старении и возникновении болезней сердца и рака.

Дело в том, что этот фрукт способен пробиться внутрь митохондрий, что способствует более эффективному поглощению свободных радикалов.

Свободные радикалы – это естественные отходы обмена веществ, однако их количество резко возрастает из-за таких факторов, как загрязнение окружающей среды, табачный дым и тому подобное.

Они наносят ущерб организму, вызывая цепную реакцию, которая разрушают клеточные мембраны, белки и даже ДНК.

Это и является одним из главных причин старения человека, а также играет важную роль в повреждение артерий и возникновении злокачественных опухолей.
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