09.04 01:25 MIGnews.com
Назван фрукт, помогающий сохранить молодость
Авокадо поможет в борьбе со старением и некоторыми заболеваниями. К такому выводу пришла команда ученых из Мексики.
Масло из плодов авокадо оказалось эффективным в борьбе со свободными радикалами – молекулами, которые, по мнению ученых, играют ключевую роль в старении и возникновении болезней сердца и рака.
Дело в том, что этот фрукт способен пробиться внутрь митохондрий, что способствует более эффективному поглощению свободных радикалов.
Свободные радикалы – это естественные отходы обмена веществ, однако их количество резко возрастает из-за таких факторов, как загрязнение окружающей среды, табачный дым и тому подобное.
Они наносят ущерб организму, вызывая цепную реакцию, которая разрушают клеточные мембраны, белки и даже ДНК.
Это и является одним из главных причин старения человека, а также играет важную роль в повреждение артерий и возникновении злокачественных опухолей.
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