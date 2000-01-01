09.04 04:29 MIGnews.com

Чем опасны мобильные телефоны для женщин?

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Американские ученые выяснили, что необходимость постоянно отвечать на телефонные звонки доказывает женщин к депрессии. Теперь дамы могут поспорить с утверждением, что они любят болтать по телефону.Ежедневно среднестатистическая женщина звонит около 14 раз, а к ней поступают в среднем 21 звонок в день, как подсчитали социологи. Постоянные звонки по телефону, по мнению специалистов, являются прямыми причинами возникновения у представительниц прекрасного пола стресса в острой, а затем и в хронической форме. У женщины звонит домашний телефон, звонит сотовый, на работе также она часто говорит по телефону. Все это заставляет чувствовать себя буквально под колпаком постоянного давления.Исследования, которые провели американские ученые, показали, что при звуке телефонного звонка у девушек начинает наблюдаться стрессовая реакция, повышается артериальное давление, выбрасывается в кровь большое количество адреналина, учащается сердцебиение. Такие эффекты часто бывают настолько привычны, что женщины даже не замечают этого состояния, но стресс такого рода наносит значительный ущерб психическому и физическому здоровью женщин. Врачи-гинекологи говорят, что на фоне такого стресса у женщины даже могут начаться преждевременные роды.Если это угнетенное состояние психики не лечить, то в дальнейшем развивается своеобразная мания преследования. Заключается она в том, что девушка начинает слышать галлюцинаторные звонки, тянутся к телефону, когда звонков нет. Эти лжезвонки будут также провоцировать реакцию острого стресса, все больше сказывается на психическом здоровье женщины. Врачи отмечают, что у бизнес-леди примерно в 76% случаев наблюдается данная мания, которую необходимо лечить.