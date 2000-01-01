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Ученые: что губительно для мужской потенции | Фото: Thinkstock09.04 02:27   MIGnews.com

Ученые: что губительно для мужской потенции

В темном пиве и растворимом кофе содержатся химические элементы, имеющие вредное влияние на мужскую потенцию, как пишет ladyportal.info.

Так называемые фитоэстрогены образуются в некоторых растениях естественным путем. Свое название эти вещества получили потому, что оказывают на человеческий организм почти гормональное воздействие (эстрогены – женские половые гормоны). И фармацевты не преминули этим воспользоваться: многие растения, содержащие фитоэстрогены, входят в состав препаратов для лечения проблем с потенцией и менструальным циклом, их также рекомендуют женщинам в период менопаузы и даже для профилактики сердечных заболеваний и рака.

Однако, как говорят врачи, у этих веществ есть и обратный эффект – они могут не только вылечить, но и навредить. В частности, высокое содержание фитоэстрогенов в кормовых растениях становится причиной бесплодия у скота. У людей, конечно, все немного проще – они просто-напросто не потребляют такого количества этих веществ, – однако, как выяснилось недавно, этот объем намного больше, чем предполагалось ранее.

Большое количество фитоэстрогенов содержится в растворимом кофе, темном пиве, красном вине, бразильских орехах и фасоли. Есть они и в других продуктах, но эти – самые часто употребляемые, а следовательно, и самые опасные.

Также большое количество фитоэстрогенов содержится в сое, следовательно, частое употребление соевых продуктов также снижает качество спермы. Что, в свою очередь, приводит к тому, что шансы зачатия у мужчины значительно падают.
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