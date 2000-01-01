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Жаркие страсти в постели сломали половой орган британца | Фото: Thinkstock09.04 01:21   MIGnews.com

Жаркие страсти в постели сломали половой орган британца

У 37-летнего Стивена Хорди из британского графства Кент сломался пополам пенис во время секса со своей девушкой Кирой Дисс.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Ladbible, Стивен был немедленно доставлен в больницу с окровавленным и изогнутым членом. Он провел в госпитале четыре дня. Мужчине вставили в половой орган катетер, провели обрезание и в течение 6 недель запретили заниматься любовью.

Стивен мечтает стать отцом и теперь волнуется, сможет ли иметь детей. К сожалению, сейчас врачи не могут дать какие-либо гарантии.

Его девушка шокирована тем, что случилось, и частично винит себя. Сейчас она постоянно находится рядом с парнем, а также отмечает, что возможно это был знак, что им не стоит иметь детей.
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