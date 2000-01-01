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Столетний житель Китая полностью излечился от коронавируса | Фото:09.03 04:24   MIGnews.com

Столетний житель Китая полностью излечился от коронавируса

Житель Китая, которому 100 лет, сумел полностью излечиться от коронавируса нового типа.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Мужчину госпитализировали 24 февраля в одну из больниц города Ухань. Его лечение включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину, а также переливание крови.

Пациент провел под наблюдением врачей 13 дней, после чего его выписали из больницы. Уточняется, что помимо коронавируса мужчина страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Долгожитель отпраздновал свое 100-летие в феврале этого года. Он стал старейшим пациентом, излечившимся от коронавируса.


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