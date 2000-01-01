09.03 04:24 MIGnews.com

Столетний житель Китая полностью излечился от коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Житель Китая, которому 100 лет, сумел полностью излечиться от коронавируса нового типа.Об этом сообщает "Синьхуа".Мужчину госпитализировали 24 февраля в одну из больниц города Ухань. Его лечение включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину, а также переливание крови.Пациент провел под наблюдением врачей 13 дней, после чего его выписали из больницы. Уточняется, что помимо коронавируса мужчина страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.Долгожитель отпраздновал свое 100-летие в феврале этого года. Он стал старейшим пациентом, излечившимся от коронавируса.