08.03 11:09 MIGnews.com

Минздрав: заражение десятков тысяч в Израиле - неизбежно

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Профессор Итамара Гротто, заместитель генерального директора министерства здравоохранения выступил в связи с тем, что количество заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 25.Гротто заявил: “По нашим оценкам количество заболевших достигнет тысяч и десятков тысяч. Не все эти десятки тысяч пойдут в больницы. Они будут лечиться дома. У 80-90% болезнь будет протекать очень легко, и с ними ничего не случится. Им просто будет необходима изоляция, пока не пройдет болезнь. Им не потребуется никакая врачебная помощь”.Профессор Гротто подверг резкой критике создание изоляционного отделения для коронавируса в Тель Ха Шомер: "Изоляция в Тель Ха Шомер невозможна. Это принесло больше вреда, чем пользы. Не так следует бороться с этой болезнью - необходима изоляция дома у пациента. Изоляция в Тель Ха Шомер была экстремальной. Это - не болезнь, передаваемая по воздуху. Меры изоляции должны быть менее строгими. Необходимо перейти от максимальной защиты к защите оптимальной, что означает - изоляция дома, простой халат, закрытая голова, перчатки, а не эти космические скафандры”.Гротто также прокомментировал слова главы правительства Биньямина Нетаниягу о том, что тот намерен использовать подростков для дезинфекции, в качестве меры предотвращения распространения коронавируса: “Дети и молодежь могут заразиться, но уровень смертности среди них очень низок. Не то что нет заражения, но нет смертности. Я не думаю, что дезинфекция что-то решит, она, в лучшем случае - вторичная мера. Вирус передается через объекты - но через несколько минут, а не через несколько часов”.Профессор Гротто выступила на фоне сообщений о том, что израильтян, возвращающихся домой из американских штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, могут обязать пройти домашний карантин в течение 14 дневного периода.Об этом заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов, передает The Jerusalem Post.По его словам, введение соответствующих мер в отношении туристов, возвращающихся из остальных регионов США, пока не рассматривается, однако отдельные штаты позже могут добавить в список.Кроме того, ограничения могут появиться и в отношении других стран Запада, таких как Норвегия, Бельгия и Нидерланды. Чиновники ожидают отчета о ситуации с коронавирусом в этих странах, прежде чем принимать решение.Также сообщается о том, что инфицированный коронавирусом 38-летний житель Восточного Иерусалима находится в критическом состоянии. речь идет о шофере автобуса. возившего зараженных коронавирусом греческих туристов.Об этом сообщают врачи больницы Пория, что в городе Тверия.Мужчину подключили к аппарату искусственного дыхания. Его состояние удалось стабилизировать, однако пациент до сих пор находится в тяжелом состоянии, у него высокая температура.