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Эпидемия китайского коронавируса: уже более 700 погибших | Фото:08.02 08:15   MIGnews.com

Эпидемия китайского коронавируса: уже более 700 погибших

Вспышка смертоносного коронавируса, разгоревшаяся в китайской провинции Хубэй продолжает разгораться.

Так, по состоянию на утро 8 февраля вирус уже унес жизни 724 человек, а по всему миру зафиксировано по меньшей мере 34887 случаев заражения.

По данным специалистов Университета Джона Хопкинса, 2076 человек полностью выздоровели.

Наибольшее количество смертей (699) зафиксировано в эпицентре вспышки и месте зарождения вируса - провинции Хубэй. Количество выздоровевших в этой провинции также возросло и достигло 1121 человека.


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