08.02 08:15 MIGnews.com

Эпидемия китайского коронавируса: уже более 700 погибших

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Вспышка смертоносного коронавируса, разгоревшаяся в китайской провинции Хубэй продолжает разгораться.Так, по состоянию на утро 8 февраля вирус уже унес жизни 724 человек, а по всему миру зафиксировано по меньшей мере 34887 случаев заражения.По данным специалистов Университета Джона Хопкинса, 2076 человек полностью выздоровели.Наибольшее количество смертей (699) зафиксировано в эпицентре вспышки и месте зарождения вируса - провинции Хубэй. Количество выздоровевших в этой провинции также возросло и достигло 1121 человека.