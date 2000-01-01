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Убийца онкологии: медики обнаружили удивительный вирус | Фото:08.02 22:29   MIGnews.com

Убийца онкологии: медики обнаружили удивительный вирус

Вирус папилломы человека, который медики ранее связывали с повышенным риском развития онкологии, оказался способен защитить человека от возникновения рака кожи.

Существует более 100 штаммов вируса папилломы человека, известных науке, и только немногие из них эксперты считают опасными для здоровья человека. Ученые связывают эти штаммы с повышенным риском некоторых видов рака, в том числе шейки матки, вульвы, полового члена и заднего прохода.

Из оставшихся штаммов ВПЧ многие являются не более чем безобидными микробами на нашей коже. Эти так называемые комменсальные вирусы являются предметом изучения для группы исследователей в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне.

Недавно ученые опубликовали в NatureTrusted Source статью, в которой делается вывод, что иммунитет к этим штаммам ВПЧ может защищать от рака кожи.

Авторы недавнего исследования были особенно заинтересованы в изучении кожного плоскоклеточного рака, заявив, что это второй наиболее распространенный тип рака.

Ультрафиолетовый свет от солнца является основной причиной рака кожи, и с 1992 по 2012 год заболеваемость раком кожи в Соединенных Штатах удвоилась. Ученые пытаются раскрыть дополнительные способы снижения риска развития рака кожи.

Исследователи провели ряд опытов на мышах. Дело в том, что подвид ВПЧ, который называют бета-ВПЧ, находили у особей с раком кожи. Это заставляло ученых думать, что вирус папилломы человека может вызывать рак. Но оказалось, что не бета-ВПЧ стимулирует рак кожи у людей с ослабленным иммунитетом. Наоборот, потеря иммунитета от бета-ВПЧ стимулирует рост раковых клеток, а никак не сам папилломавирус.

По словам ведущего автора д-ра Шона Демехри, «это первое доказательство того, что комменсальные вирусы могут оказывать благоприятное воздействие на здоровье как на экспериментальных моделях, так и на людях».

"Роль этих комменсальных вирусов, в данном случае папилломавирусов, заключается в стимулировании иммунитета, который затем защищает пациентов от рака кожи", — добавил врач.

Эти результаты открывают новые интересные возможности, которые могут привести к новым способам снижения риска возникновения рака кожи. Ученые планируют сделать вакцины на основе ВПЧ.


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