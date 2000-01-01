09.02 02:18 MIGnews.com

Назван простой способ обезопаситься от инсульта

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Регулярное употребление зеленого чая на 20% снижает риск развития инсульта.К такому выводу пришли специалисты Китайской академии медицинских наук в ПекинеДело в том, что в зеленом чае содержится полифенол, понижающий в крови уровень липидов и тем самым улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, а также другие вещества, снижающие вероятность возникновения синдрома внезапной смерти.Также этот напиток сокращает случаи смертельных болезней сердца - на 22%, а смерти от иных причин - на 15%.Испытуемые, которые пили зеленый чай долгое время до исследования, оказались подвержены инсульту и другим сердечно-сосудистым болезням практически на 40% меньше. Кроме того, у них также на 56% был снижен риск смертельных заболеваний сердца.