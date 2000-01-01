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Назван простой способ обезопаситься от инсульта | Фото:09.02 02:18   MIGnews.com

Назван простой способ обезопаситься от инсульта

Регулярное употребление зеленого чая на 20% снижает риск развития инсульта.

К такому выводу пришли специалисты Китайской академии медицинских наук в Пекине

Дело в том, что в зеленом чае содержится полифенол, понижающий в крови уровень липидов и тем самым улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, а также другие вещества, снижающие вероятность возникновения синдрома внезапной смерти.

Также этот напиток сокращает случаи смертельных болезней сердца - на 22%, а смерти от иных причин - на 15%.

Испытуемые, которые пили зеленый чай долгое время до исследования, оказались подвержены инсульту и другим сердечно-сосудистым болезням практически на 40% меньше. Кроме того, у них также на 56% был снижен риск смертельных заболеваний сердца.


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