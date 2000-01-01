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Коронавирус: в Ухане открылся второй экспресс-госпиталь | Фото:09.02 07:04   MIGnews.com

Коронавирус: в Ухане открылся второй экспресс-госпиталь

В городе Ухане, Китай, который стал эпицентром вспышки коронавируса, достроили второй специализированный госпиталь для зараженных Лэйшэньшань, сообщает Центральное телевидение Китая в субботу, 8 февраля.

Первая группа медицинских работников прибыла на место и говотися к приему пациентов, чей диагноз подтвержден. Всего к работе будут подключены 2000 тысяч медработников. Госпиталь охватывает 79 тысячах квадратных метров - в основном для пациентов. Для персонал выделены 10 построек на территории с 264 комнатами по шесть человек. Также, они оборудованы кондиционером, телевизором, другими электроприборами, туалетом и душевой.

Медицинский комплекс поделен на 32 секции по 1500 койко-мест.

На момент публикации новости, число жертв коронавируса превысило 720 человек, а инфицированных достигло 31 774 человека.




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