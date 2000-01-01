09.02 03:50 MIGnews.com

Названо негативное влияние виагры на организм

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Врачи из клиники Дюньягез в Турции выяснили, что злоупотребление виагрой может привести к цветовой слепоте. Об этом сообщает издание Mail Online.В исследовании приняли участие 17 мужчин, которые перед этим обращались к врачам с жалобой на высокую чувствительность к свету, затуманенное зрение и признаки дальтонизма. По их словам, раньше они этим не страдали. Также, у всех них наблюдались аномально расширенные зрачки.Выяснилось, что ранее они все приняли первый раз в жизни виагру, сразу в больших дозах. Ученые сообщили, что организм некоторых мужчин не в состоянии расщеплять ингредиенты препарата, что и приводит к проблемам со зрением. Однако для большинства виагра неопасна.Отмечается, что нарушения зрения у пациентов прошли спустя 21 день.