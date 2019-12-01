Найдена новая причина развития рака

Риск возникновения и развития раковых клеток зависит от изменений в ДНК, которую называли "мусорной".
К такому выводу в ходе исследований пришла международная группа ученых, передает EurekAlert.
Специалисты выявили ранее неизвестную связь между некодирующей частью генома и злокачественными опухолями. В ходе исследования были изучены 846 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в некодирующих участках ДНК, которые известны связью с вероятностью развития рака.
Генетики проанализировали корреляцию между наличием определенного SNP и активностью генов. Оказалось, что некоторые однонуклеотидные полиморфизмы связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Эти изменения затрагивают области ДНК, которые регулируют иммунную систему.
Незначительные мутации могут функционировать совместно, чтобы повлиять на активность генов. Как выяснилось в последние годы, "мусорная" часть ДНК выполняет регуляторные функции и обуславливает активность определенных генов. Оказалось, что мутации в некодирующей ДНК почти так же часто вызывают аутизм, как и мутации в генах, нарушающие активность белков.