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Найдена новая причина развития рака | Фото:08.12 01:42   MIGnews.com

Найдена новая причина развития рака

Риск возникновения и развития раковых клеток зависит от изменений в ДНК, которую называли "мусорной".

К такому выводу в ходе исследований пришла международная группа ученых, передает EurekAlert.

Специалисты выявили ранее неизвестную связь между некодирующей частью генома и злокачественными опухолями. В ходе исследования были изучены 846 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в некодирующих участках ДНК, которые известны связью с вероятностью развития рака.

Генетики проанализировали корреляцию между наличием определенного SNP и активностью генов. Оказалось, что некоторые однонуклеотидные полиморфизмы связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Эти изменения затрагивают области ДНК, которые регулируют иммунную систему.

Незначительные мутации могут функционировать совместно, чтобы повлиять на активность генов. Как выяснилось в последние годы, "мусорная" часть ДНК выполняет регуляторные функции и обуславливает активность определенных генов. Оказалось, что мутации в некодирующей ДНК почти так же часто вызывают аутизм, как и мутации в генах, нарушающие активность белков.


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