07.12 15:10 MIGnews.com

Диетолог назвал неожиданную причину появления лишнего веса

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Многие популярные напитки содержат больше калорий, чем небольшое пирожноеТак, снижая калорийность блюд ради фигуры, не стоит забывать, что ряд напитков, которые употребляются изо дня в день, не менее калорийны. В чашке сладкого чая или кофе, например, множество калорий, не говоря о сладких газировках и соках (7-8 ложек сахара на стакан).Самое неприятное то, что эти калории «пустые» - то есть, они не насыщают, не дают энергии, не добавляют витаминов. Рекордсменом по количеству калорий являются спиртные напитки. К примеру, в бокале вина как минимум 150 калорий, в рюмке водке – около 120, в 100 граммах ликера – около 350."Алкоголь разжигает аппетит и притупляет чувство меры. Так называемые "аперитивы" (алкогольные напитки или легкие коктейли) предлагают в ресторанах как раз для того, чтобы клиент "нагулял" аппетит и в итоге заказал и съел больше. Привычка употреблять различные сорта вин под мясо, рыбу или сырные нарезки также не лучшим образом скажется на фигуре. К тому же горячительные напитки замедляют метаболизм", - предупреждают диетологи.Наиболее полезным напитком является чистая вода. При ее недостатке метаболизм замедляется, а калории сжигаются дольше. Для слаженной работы организму нужно 2,5 литра воды в теплое время года и до 2 - зимой.До литра человек получает с пищей, особенно много жидкости во фруктах и овощах, остальное – нужно восполнять напитками, желательно чистой минеральной водой без газа, зеленым чаем, который также позитивно сказывается на функциях внутренних органов и способствует ускорению метаболизма.