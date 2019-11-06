Найден новый штамм ВИЧ

Специалисты американского Университета Миссури вместе с коллегами из лаборатории Эбботт во время исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Он относится к виду ВИЧ-1 группе М. Она является главной причиной более 90 процентов зафиксированных случаев ВИЧ-инфекции.
Таким образом, это первый новый штамм группы М, который был обнаружен после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов, пишет CNN.
По словам директора национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, причин для паники нет. Этим заражены немногие. "Это аномалия", - отметил специалист.
Результат исследований позволит лучше понять механизм развития вируса.
Академик РАН, руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский оценил новости об обнаружении нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.
Он отметил, что открытие "может иметь значение только для разработки вакцины". По его словам, при ее создании нужно стремиться к тому, чтобы она была направлена на как можно большее количество штаммов.
При этом он призвал не беспокоиться о том, что вирус будет "как-то быстрее распространяться". Покровский добавил, что новые штаммы возникают в основном из-за того, что они образуют между собой рекомбинации.