Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Найден новый штамм ВИЧ 07.11 22:13   MIGnews.com

Найден новый штамм ВИЧ

Специалисты американского Университета Миссури вместе с коллегами из лаборатории Эбботт во время исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Он относится к виду ВИЧ-1 группе М. Она является главной причиной более 90 процентов зафиксированных случаев ВИЧ-инфекции.

Таким образом, это первый новый штамм группы М, который был обнаружен после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов, пишет CNN.

По словам директора национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, причин для паники нет. Этим заражены немногие. "Это аномалия", - отметил специалист.

Результат исследований позволит лучше понять механизм развития вируса.

Академик РАН, руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский оценил новости об обнаружении нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.

Он отметил, что открытие "может иметь значение только для разработки вакцины". По его словам, при ее создании нужно стремиться к тому, чтобы она была направлена на как можно большее количество штаммов.

При этом он призвал не беспокоиться о том, что вирус будет "как-то быстрее распространяться". Покровский добавил, что новые штаммы возникают в основном из-за того, что они образуют между собой рекомбинации.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:07
Брижит Бардо осудила практику поедания собак
21:48
На Амира Охану подана жалобу в полицию
21:20
Раввин Берланд посоветовал девушке не лечиться от рака
20:14
В Израиле уменьшается количество врачей
19:30
Бывшая жена Потапа рассказала об отношениях с Каменских
19:08
Видеобращение Нетаниягу: Иран - угроза для всего мира
18:37
Левый политик Франции обвинил евреев в сектанстве
18:11
Глава ФСБ заявил об угрозе от семей ИГИЛовцев из России
17:51
ООН ожидает, что Катар продолжит оказывать помощь Газе
17:40
Алексею Буркову заковали ноги в наручники во время слушаний
17:28
3 солдата из бригады Кфир заключили сделку о признании вины
17:10
На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей
17:02
Бывший представитель ЦАХАЛа: появилось новое оружие - лайки
16:37
Макрон: у НАТО произошло отмирание мозга
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus