07.08 10:16 MIGnews.com

Три процента яиц в Израиле заражены сальмонеллой

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Доктор Сагит Нагар, глава ветеринарного управления министерства сельского хозяйства Израиля опубликовала доклад, из которого следует что 3% яиц в Израиле заражены сальмонеллой.Кроме того, 10% яиц проверенных в курятниках также заражены сальмонеллой.Проверки проводились с июня 2017 по апрель 2018 года.Также выяснилось, что 4,4% растений заражены сальмонеллой - теми видами, которые представляют особую опасность для уязвимых групп населения, прежде всего, маленьких детей и лиц преклонного возраста.Причиной такого положения является то, что владельцы курятников не прикладывают необходимых усилий для поддержания приемлемого уровня гигиены.