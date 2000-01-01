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Три процента яиц в Израиле заражены сальмонеллой 07.08 10:16   MIGnews.com

Три процента яиц в Израиле заражены сальмонеллой

Доктор Сагит Нагар, глава ветеринарного управления министерства сельского хозяйства Израиля опубликовала доклад, из которого следует что 3% яиц в Израиле заражены сальмонеллой.

Кроме того, 10% яиц проверенных в курятниках также заражены сальмонеллой.

Проверки проводились с июня 2017 по апрель 2018 года.

Также выяснилось, что 4,4% растений заражены сальмонеллой - теми видами, которые представляют особую опасность для уязвимых групп населения, прежде всего, маленьких детей и лиц преклонного возраста.

Причиной такого положения является то, что владельцы курятников не прикладывают необходимых усилий для поддержания приемлемого уровня гигиены.


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