07.07 16:08 MIGnews.com

Израиль: здоровые продукты будут маркировать зеленой меткой

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Министерство здравоохранения Израиля объявило, что оно продвигается вперед с планами маркировать продукты, которые оно позиционирует как “здоровые”. Согласно словам представителя министерства, такие «зеленые галочки» помогут потребителям в выборе продуктов, которые соответствуют правилам правильного питания.В 2020 году министерство также планирует выпустить красную галочку для продуктов, которые, по его мнению, менее полезны.Такой шаг делается ради того, чтобы «решительно улучшить рацион питания населения», как объяснил генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар-Симан-Тов.«Цель процесса маркировки пищевых продуктов заключается в изменении пищевых привычек израильских граждан путем предоставления общественности информации о пищевых ценностях", - пояснил заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман. "Потребители продуктов питания имеют право знать, что рекомендуется, а что нет.”Профессор Ронит Андвальт, который руководит отделом питания министерства, сказал, что среди продуктов, которые получат зеленую галочку, есть фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и продукты животного происхождения, такие как молочные продукты и их заменители, курица, рыба и говядина. Продукты, которые могут получить красную метку — это обработанные продукты, конфеты и сладкие напитки.Для определения продуктов, которые будут соответствовать зеленому символу, был назначен независимый научный комитет, который дал свои рекомендации. Министерство здравоохранения опубликовало документ, в котором представлены два варианта маркировки продуктов зеленым символом. Первая альтернатива - поставить зеленую галочку на продукты, которые были непосредственно рекомендованы научным комитетом министерства. Вторая заключается в том, чтобы поместить его на продукты или группы продуктов, которые основаны на рекомендациях комитета, но которые не были конкретно указаны им.Министерство планирует принять решение на основе отзывов до 5 августа.