Китай пообещал поделиться вакциной

Власти Китая пообещали поделится вакциной против коронавируса COVID-19 со всем миром после ее разработки и прохождения всех клинических испытаний.
Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
По словам чиновника, Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Сейчас, как отметил Чжиган, в разработке находятся пять видов вакцин. Часть из них уже проходит испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.
"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", —подчеркнул министр.