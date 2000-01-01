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Китай пообещал поделиться вакциной | Фото:07.06 22:10   MIGnews.com

Китай пообещал поделиться вакциной

Власти Китая пообещали поделится вакциной против коронавируса COVID-19 со всем миром после ее разработки и прохождения всех клинических испытаний.

Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

По словам чиновника, Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Сейчас, как отметил Чжиган, в разработке находятся пять видов вакцин. Часть из них уже проходит испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.

"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", —подчеркнул министр.


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