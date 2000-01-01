07.06 10:49 MIGnews.com

Курение наполовину снижает риск заражения COVID-19

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Доктор Ариэль Исраэль провел исследование влияния курения на коронавирус среди членов больничной кассы Клалит.Доктор Исраэль сообщает: “Выявлена масштабная связь между привычкой курить и шансами заразиться коронавирусом, которая указывает на возможность того, что курение порождает защитный эффект против коронавируса”.В исследовании использовались данные о 3 миллионах взрослых израильтян. Из них 115 тысяч сделали проверку на коронавирус, и лишь у 4% был обнаружен вирус. Из выявленных носителей коронавируса лишь 9,8% были курильщиками, по сравнению с 19% курильщиков среди населения.Кроме того, исследование установило, что курение не только снижает риск заражения, но и у тех, кто заразился болезнь реже переходит в тяжелую стадию. Уровень заражения также существенно ниже у бывших курильщиков, чем в среднем у населения.Результаты исследования совпадают с выводами аналогичных исследований, проведенных во Франции, Италии и Китае.Так, например под данным парижских больниц, лишь 5% госпитализированных с коронавирусом являются курильщиками - по сравнению с 25% курящих среди взрослого населения.