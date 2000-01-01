07.06 13:12 MIGnews.com

Эпидемия венерических болезней – из-за приложений знакомств

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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что приложения для знакомств и предрассудки о сексуальном здоровье ежедневно становятся причинами более миллиона случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем.По данным ВОЗ, в год у людей в возрасте до 50 лет диагностируется 376 миллионов поддающихся лечению заболеваний, таких как хламидиоз, гонорея, сифилис и трихомониаз.Хотя большинство инфекций в настоящее время поддаются лечению антибиотиками, ВОЗ заявила, что лекарственная невосприимчивость представляет собой растущую угрозу, особенно в случае гонореи, которая «может привести к невозможности лечения».Примерно каждый 25-й человек во всем мире заражен одним или несколькими венерическими заболеваниями, и каждый раз, когда для их лечения используются антибиотики, это увеличивает вероятность возникновения лекарственной устойчивости.ЗППП также являются основной причиной бесплодия, хронических заболеваний и осложнений при родах. Только сифилис вызвал 200 000 мертворождений и смертей новорожденных в 2016 году.Тем не менее, по словам ВОЗ, с 2012 года практически не наблюдалось снижения темпов инфицирования ЗППП.