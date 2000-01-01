08.06 00:34 MIGnews.com

Созданы татуировки, чтобы следить за здоровьем

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Американские ученые разработали чернила, которые меняют цвет в зависимости от уровня сахара в организме. Новый тип чернил создали исследователи из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы, сообщается на сайте MIT.Исследовательский проект под названием DermalAbyss является новым подходом к био-интерфейсам. Традиционные чернила татуировки заменяются биосенсорами, чьи цвета изменяются в ответ на изменения в межтканевой жидкости.Разработка поможет пациентам, страдающим от таких заболеваний, как диабет, постоянно следить за состоянием организма."В настоящее время, во время повседневной деятельности больным сахарным диабетом необходимо контролировать уровень глюкозы, прокалывая кожу, от 3 до 10 раз в день. С DermalAbyss мы представляем себе будущее, в котором болезненная процедура заменяется татуировкой, которая меняет цвет от розового до фиолетового в зависимости от уровня глюкозы. Таким образом, пользователь может контролировать изменения цвета и потребность в инсулине", - объясняют исследователи.Сейчас биохимики тестируют чернила на свиньях, однако в будущем их можно будет использовать как медицинский инструмент для людей.