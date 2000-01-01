07.05 21:27 MIGnews.com

Ученые нашли способ победить рак груди

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Канадские ученые выяснили, что ключевую роль в формировании метастазов при раке груди играет белок AXL. Блокирование этого соединения может предотвратить развитие неизлечимых вторичных опухолей.К такому выводу пришли исследователи Монреальского университета.При некоторых типах рака молочной железы наблюдается высокая активность фермента HER2, что способствует развитию агрессивных опухолей. Болезнь становится трудноизлечимой при образовании метастазов — вторичных очагов, которые формируются в других тканях и органах из злокачественных клеток, попавших в кровоток, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.Они являются причиной 90% всех случаев смерти от рака молочной железы.Исследователи выяснили, что высокий уровень белка AXL в клетках HER2-положительного рака увеличивает вероятность их отрыва от первичной опухоли и метастазирования. Снижение активности соединения повышает выживаемость пациентов. По словам ученых, препараты, нацеленные на AXL, помогут предотвратить распространение раковых клеток в организме и уменьшить риск образования новых очагов заболевания.