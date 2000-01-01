Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









07.05 21:27   MIGnews.com

Ученые нашли способ победить рак груди

Канадские ученые выяснили, что ключевую роль в формировании метастазов при раке груди играет белок AXL. Блокирование этого соединения может предотвратить развитие неизлечимых вторичных опухолей.

К такому выводу пришли исследователи Монреальского университета.

При некоторых типах рака молочной железы наблюдается высокая активность фермента HER2, что способствует развитию агрессивных опухолей. Болезнь становится трудноизлечимой при образовании метастазов — вторичных очагов, которые формируются в других тканях и органах из злокачественных клеток, попавших в кровоток, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Они являются причиной 90% всех случаев смерти от рака молочной железы.

Исследователи выяснили, что высокий уровень белка AXL в клетках HER2-положительного рака увеличивает вероятность их отрыва от первичной опухоли и метастазирования. Снижение активности соединения повышает выживаемость пациентов. По словам ученых, препараты, нацеленные на AXL, помогут предотвратить распространение раковых клеток в организме и уменьшить риск образования новых очагов заболевания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:37
Израиль начал масштабную кибер-атаку против Сирии
21:23
Известны сроки доклада ОЗХО по химатаке в Сирии
20:55
Либерман не даст террористам стать миллионерами
20:54
Европарламентарий Ропе пока не сможет въехать в РФ
20:19
Парагвай переместит посольство в Иерусалим до конца мая?
20:11
Израиль: Цены на продукты по прежнему выше, чем за рубежом
19:59
Германия: новому мэру сломали нос и выбили зуб
19:49
Напряженность в регионе: Нетаниягу сократил визит на Кипр
19:47
Шеф-повар премьер-министра обидел японского политика
18:59
Хизбалла: мы достигли наших целей на выборах
18:45
США и Филиппины начали совместные военные учения
18:38
Эрдоган: палестинцы – символ всех угнетенных в мире
18:28
Калифорнийские студенты оказались антисемитами
17:52
США не повлияют на решение стран ЕС по сделке с Ираном
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus