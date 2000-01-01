Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Налогом на сахар немцев хотят спасать от ожирения 08.05 03:13   MIGnews.com

Немцев будут спасать от ожирения налогом на сахар

Более двух тысяч немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав вступить в борьбу на федеральном уровне с излишним употреблением сахара.

По аналогии с ограничениями на употребление табака медики предлагают комплексные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара (в первую очередь, сладкие напитки), а также запреты на адресованную детям рекламу.

Пока правительство ФРГ на открытое письмо медиков официально не отреагировало. Ряд членов кабинета от ХДС, партии Ангелы Меркель, считают, что государству следует не предписывать населению, что оно должно или не должно есть, а усиленно пропагандировать здоровую пищу и в целом здоровый образ жизни, пишет NRZ.

Однако представители социал-демократов, которые также входят в правительственную коалицию, полагают, что предлагаемые ограничения, включая налог на сахар, будут целесообразными.

В частности, эксперт парламентской фракции социал-демократов по вопросам здравоохранения Забине Диттмар с большой долей уверенности предположила, что налог на сахар все-таки будет введен в Германии, причем бундестагом нынешнего созыва, то есть уже в ближайшие три года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:43
Парижский музей призвал гостей посещать выставку голышом
01:36
Джонсон выступит в шоу чтоб убедить Трампа не бросать СВПД
00:24
Правозащитники обвинили Египет в применении пыток
23:28
89-летняя неонацистка передумала отправляться в тюрьму
22:28
NASA запустило новую ракету для изучения Марса
21:37
Израиль начал масштабную кибер-атаку против Сирии
21:27
Ученые нашли способ победить рак груди
21:23
Известны сроки доклада ОЗХО по химатаке в Сирии
20:55
Либерман не даст террористам стать миллионерами
20:54
Европарламентарий Ропе пока не сможет въехать в РФ
20:19
Парагвай переместит посольство в Иерусалим до конца мая?
20:11
Израиль: Цены на продукты по прежнему выше, чем за рубежом
19:59
Германия: новому мэру сломали нос и выбили зуб
19:49
Напряженность в регионе: Нетаниягу сократил визит на Кипр
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus