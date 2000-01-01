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Ученые назвали позу для здорового сна 08.04 03:26   MIGnews.com

Ученые назвали позу для здорового сна

Ученые утверждают, что поза, в которой вы спите, является наиболее вероятной причиной чувства невысыпания и подавленности.

Даже при условии полноценного, 8-часового сна много людей, проснувшись, чувствуют себя обессиленными.

И хотя это ощущение может вызвать ряд причин, учитывая нездоровую пищу, наиболее вероятной является именно поза, в которой вы засыпаете, отмечают ученые.

Несмотря на то, что лишь 8% людей спят на спине, различные исследования экспертов выделяют именно эту позу самой лучшей для сна.

По словам ученых, сон на спине позволяет голове, шее и позвоночнику поддерживать нейтральную позицию, в частности такая поза будет отличным выбором для тех, кто страдает от болей в этих участках тела.

Более того, это также может помочь уменьшить изжогу, поскольку в таком положении голова находится выше, чем грудь, передает ТСН.
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