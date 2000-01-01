08.04 02:29 MIGnews.com

Ученые назвали продукты, которые снижают давление

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Ученые из Южной Калифорнии в результате проведенного исследование смогли определить ряд продуктов, овощей и фруктов, способствующих снижению давления.Исследователи заявили, что пища, богатая калием, улучшает самочувствие.Для нормализации давления нам необходимо употреблять порядка четырех с половиной грамм калия, который содержится в овощах и фруктах. Так, следует знать, что это вещество содержится в картофеле, авокадо, фасоли, шпинате.Если организм страдает от нехватки полезных микроэлементов и витаминов, то это грозит серьезными заболеваниями, например, инсультами и сердечными недугами.По статистике, примерно половина людей погибает от сердечных приступов и инсультов.В результате употребления овощей и фруктов почки человека будут работать в нормальном режиме, снижая давление.