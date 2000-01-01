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Ученые раскрыли пользу употребления талой воды | Фото: Thinkstock08.04 01:24   MIGnews.com

Раскрыта польза употребления талой воды

Американские ученые обнаружили уникальные свойства талой воды. В результате исследования было установлено, что размороженная вода является не только панацеей от многих болезней, но и средством борьбы со старостью и лишними килограммами.

Талая вода благодаря своей структуре и свойствам блокирует проявления старения организма, при этом люди выглядят намного моложе своего биологического возраста.

В ходе исследования специалисты выяснили, что талая вода является оружием против холестерина в крови, если на протяжении трех месяцев ежедневно пить эту воду, то уровень холестерина придет в норму без медикаментозного лечения.

Ученые отмечают, что размороженная вода действует на организм как ощелачивающее средство, иными словами предотвращает появление метаболического синдрома.

Также талая вода оказывает положительное влияние на восстановительные процессы в организме и позволяет избавиться от аллергических и дерматологических заболеваний.
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