08.04 01:24 MIGnews.com

Раскрыта польза употребления талой воды

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Американские ученые обнаружили уникальные свойства талой воды. В результате исследования было установлено, что размороженная вода является не только панацеей от многих болезней, но и средством борьбы со старостью и лишними килограммами.Талая вода благодаря своей структуре и свойствам блокирует проявления старения организма, при этом люди выглядят намного моложе своего биологического возраста.В ходе исследования специалисты выяснили, что талая вода является оружием против холестерина в крови, если на протяжении трех месяцев ежедневно пить эту воду, то уровень холестерина придет в норму без медикаментозного лечения.Ученые отмечают, что размороженная вода действует на организм как ощелачивающее средство, иными словами предотвращает появление метаболического синдрома.Также талая вода оказывает положительное влияние на восстановительные процессы в организме и позволяет избавиться от аллергических и дерматологических заболеваний.